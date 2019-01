Mora Godoy denunció que fue acosada por un bailarín: “Me echó del ballet”

La bailarina, Mora Godoy, contó que fue víctima de acoso por parte de un colega, conocido públicamente.

Ante la consulta de Mirtha Legrand sobre una situación de acoso, Godoy expresó: “Sí, hace muchos años. Es conocido, pero yo no lo diría (su nombre)”.

“Fue feo porque me echó del ballet, y ahí me planteé si seguía con el tango o no. Son esas cosas que te pueden marcar para bien o para mal. Nunca, jamás en mi vida accedí a algo que no quería. Hice la carrera como la hiciste vos, de a poco, con mucho esfuerzo, con muchísimo sacrificio y sin ayuda, prácticamente todo a pulmón”, explicó la artista.

Además, la coreógrafa manifestó: “Yo estuve un año sin bailar porque no quería, pero después cambié de lugar y retomé. Por suerte tengo mucha personalidad y, sobre todo, perseverancia y esfuerzo. Toda mi carrera está hecha a base de trabajo”.

El periodista, Alfredo Leuco, que también formó parte de la mesa, acotó al respecto: “Qué despreciable. Por supuesto que todos los abusos, las violaciones, todas son despreciables, pero presionar a una mujer en un tema laboral es de una basura humana. Porque siempre es malo, pero jugar con el dinero es realmente monstruoso“.

“Siento que muchas veces se descalifica, sobre todo a la mujer. Hoy si me escriben algo de eso -la gente se siente con el poder de insultar o de decir cosas feas-, ya no me llega porque son tantas las cosas lindas que me dice el público que solo me concentro en trabajar y en hacer coreografías, sin pensar en los ataques”, concluyó Mora Godoy.