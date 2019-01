Miguel Gutiérrez “Nunca aceptaría que el Gobierno me imponga precios a combustibles”

Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, hizo un completo análisis de la situación que vive la empresa y respondió todas las preguntas.

Primeramente, hizo referencia a la evolución de los precios de los combustibles durante el 2019: “Vamos a ir viendo todas las variables. Hay que ver el dólar, la cotización del petróleo Brent, el precio de los productos, el mercado internacional. La demanda está atada a la situación de nuestros clientes. En 2018 ganamos participación de mercado, donde hubo otros competidores que se retiraron, por razones de pérdidas que se generaron en algunos casos y en algunos productos decidieron no participar”.

Y no esquivó la pregunta sobre las posibles “recomendaciones” por parte del Gobierno en un año electoral sobre el precio de los combustibles: “Cero. De ninguna manera. No lo aceptaría como presidente del directorio que el Gobierno me imponga los precios. Esto no quiere decir que uno no pueda tener una conversación, o puede dialogar sobre el estado del mercado, sobre como están los precios, como vemos la evolución. Pero una orden y recomendación taxativa, de ninguna manera”.

En cuanto a la baja de los precios sobre el final del año pasado, Gutiérrez afirmó: “Fue un año difícil para el sector de refinación por la depreciación del cambio y la poca posibilidad que hubo de pasar a precios secuencialmente. Lo importante es ir mirando la situación de mercado, del sistema y por producto. Cada producto tiene sus spreads (rendimientos). El de las naftas está muy bajo a nivel internacional”.

En relación al juicio de la empresa en Estados Unidos, el presidente de YPF afirmó: “En la justicia nunca podemos saber cómo pueden seguir las cosas. En este juicio de Petersen contra YPF y la República, hemos tomado la decisión de enfrentarlo con todas las herramientas posibles. Dedicamos bastante tiempo a entender cuáles eran. Hicimos cambios drásticos en los abogados que nos defendían. Lo que ocurrió este lunes es el resultado de un planteo de estrategia que vinimos haciendo tanto en primera instancia como en segunda instancia y ahora en la Corte. Lo que se está discutiendo no es el juicio, sino la jurisdicción de juicio. Y se discute algo bien de fondo que es los derechos que tienen los países a ejecutar situaciones como fue la nacionalización (deYPF) con un pago. Previo a eso, llevamos opiniones de otros países que se presentaron, tal fue el caso de Chile y México”.

En cuanto a Vaca Muerta, Gutiérrez señaló: “Está muy bien. El proceso que se inició allí en 2017 cuando salimos del precio bajo, ya que en febrero de 2017, el crudo valía US$ 27 y luego vino la conversión, cuando el ministro Aranguren dijo que lo liberaba, lo hizo aUS$ 55-56. Todas las compañías tenemos planes de inversión, Los precios del crudo y el gas son importantes, pero como es un negocio de largo plazo. Hacemos planes a 5 años y creo que tenemos una gran oportunidad en Vaca Muerta. Lo ves en los incrementos de producción agregado de gas y petróleo que compensan las caídas en el sistema tradicional”.

También hizo referencia a la política energética que se implementa en nuestro país: “Ha habido decisiones muy importantes: la liberación de mercado de combustibles, la resolución 46 y la 419 (programa de incentivos a la producción de gas no convencional), más alla que ahora pueda tener un cambio fue una política y buena parte del resultado del incremento de producción provienen de esa política, y también ha habido una política muy clara de ayudar a bajar los costos. Creo que podemos hacer mucho más en los próximos meses para que la “hoja de ruta” se extienda hasta que se considere hacia el final, que estará con la construcción de la planta de LNG (gas líquido)”.

Por último, hizo referencia a la posibilidad que nuestro país vuelva a importar gas: “Argentina tiene que importar gas. Por los picos y valles de la producción de gas, va a haber que importar en los inviernos. El punto es la secuencia de importación decreciente. Creo que estos planes de estímulo son muy útiles para que esta secuencia siga cayendo. Y que esa producción sea argentina, de yacimientos argentinos, que pagan impuestos argentinos, que desplazan importaciones a precios altos. Definitivamente tenemos la oportunidad de darle al trabajo argentino y a la inversión más gas local”.