El futbolista Alan Franco chocó y una mujer embarazada resultó herida

El defensor del club Independiente Alan Franco protagonizó esta madrugada un choque que dejó como saldo una mujer embarazada de siete meses herida, aunque fuera de peligro, en un hecho ocurrido en la localidad bonaerense de Sarandí.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de las 2:40 en la intersección de las calles Hernán Cortez y de esa zona del partido de Avellaneda.

De acuerdo al relato de testigos Franco, de 22 años, vendría de una fiesta con amigos y conducía una camioneta Jeep Compass blanca que, por causas que tratan de establecerse, impactó contra un automóvil Chevrolet Corsa que conducía Iván Alberto Luna, de 22, y cuya acompañante era Camila Tatiana Carrera, embarazada de siete meses.



La pareja resultó herida con politraumatismos varios y fueron trasladados al hospital Presidente Perón de Avellaneda, aunque Luna fue dado de alta enseguida y Carrera se encuentra fuera de peligro y el embarazo sigue adelante sin problemas.

Por su parte, Franco fue demorado en la comisaría Avellaneda 4ta de Sarandí y luego se procedió a sacarle sangre tanto a él como al otro conductor para determinar si al momento de conducir alguno de los dos estaba ebrio.



El defensor de Independiente fue imputado por "lesiones culposas" -siempre se imputa al que menos lastimado resultó y luego se recaratula el hecho con las pruebas recolectadas- e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 Descentralizada de Avellaneda, a cargo de José Orlando Hernández.

La madre del otro conductor sostuvo que Franco "se hacía el tonto y la gente lo quiso linchar".



Asimismo, aseguró que el futbolista "intentó pagar una coima a los policías", aunque eso aún no fue confirmado por la fuerza.

Además, la mujer denunció que allegados del futbolista amenazaron a su hijo: "Después del choque llegaron dos autos más que venían atrás. Se bajaron a prepotearlo, cuando mi hijo estaba casi desmayado y su mujer estaba inconsciente. Le hacían señas de revólveres, de que lo iban a matar, de que se calle la boca".

Franco arrancó en las inferiores del club San Telmo e incluso fue al banco en un partido oficial, pero no ingresó.



En 2016 arribó a Independiente, en el que jugó primero enReserva y después se afianzó en Primera División para luego lograr la Copa Sudamericana en 2017 y la Suruga Bank un año después.

El pasado 8 de septiembre debutó en la Selección argentinadurante un amistoso ante Guatemala, en el que el elenco que dirige Lionel Scaloni se impuso por 3 a 0 en Los Ángeles, Estados Unidos.