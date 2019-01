Psicólogo revela diferentes perfiles de usuarios de Instagram y te vas a sorprender

El psicólogo español José Manuel Garrido elaboró un perfil de los tipos de usuarios que usan frecuentemente Instagram y destacó distintas patologías dependiendo de la frecuencia con que publican y en el entorno en el cual lo hacen.

Garrido asegura sobre Instagram: "Satisface cierto impulso primario de mostrar que estamos protegidos, que somos queridos y tenidos en cuenta (más que los demás a ser posible) en nuestro grupo de referencia" y agrega que "además de esa visión idealizada que cada uno tiene de sí mismo, y que satisface mostrar a los demás, el modo en que interactuamos con esta red social puede llegar a reflejar ciertos rasgos típicos de la personalidad".



El profesional elaboró los siguientes perfiles que definen al usuario según sus publicaciones, compañía y la regularidad con la que comparte fotos:



El ’Amante de Sí Mismo’: aquel que en su mayoría comparte imágenes de sí mismo, las llamadas selfies. "Se trata de un perfil típicamente narcisista, caracterizado por cierto sentimiento de grandiosidad, la necesidad de ser el centro de atención y muy poca consideración hacia los demás", aseguró Garrido.



El Pesado: no para de compartir fotos sobre todo lo que hace como sus desayunos, meriendas y diferentes actividades que realiza. Para el profesional, este tipo de personas tienen una "personalidad histriónica, es decir, cuya característica principal es la falta de madurez que suele ir acompañada por cierta inestabilidad emocional y búsqueda constante de atención".



El Never Alone: aquel que no comparte imágenes solo, lo hace en compañía de amigos porque no le gusta ser el centro de atención. Garrido agregó sobre ellos: "Este perfil muestra un estilo de personalidad de tipo dependiente, que se caracteriza por la falta de confianza en sí mismo, miedo a quedarse solo y sentimientos de abandono y ansiedad".



Los Lovers: las parejas que no se pierden de mostrarte un instante de su vida juntos. Para Garrido son personas dependientes con una baja autoestima y con tendencia a sufrir los estragos de la dependencia emocional. "Su elevado neuroticismo y cordialidad los convierte a menudo en presa fácil del desengaño, la frustración y la ansiedad vinculada al sentimiento de pérdida o abandono", aseveró.

El Ausente: no suele subir fotos de sí mismo o con amigos, si no más bien paisajes y frases para pensar. Este estilo, explicó Garrido, muestra una personalidad "sensible al rechazo social y reticente al contacto humano".



El FollowBack: el usuario cuyo objetivo es sumar seguidores para alimentar su ego."Es otro tipo de narcisista. Su satisfacción reside en ser seguido por un gran número de personas que puedan apreciar sus logros, hazañas o encantos personales", dijo Garrido.