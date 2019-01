Mar del Plata: sorpresa y decepción por la derrota de Fabián Maidana

Fabián Maidana perdió su invicto ante el venezolano Jaider Parra en el Polideportivo "Islas Malvinas" de Mar del Plata. El argentino no pudo hacer valer su localía y la victoria fue del visitante.



El hermano del famoso boxeador Chino Maidana llegaba con 16 victorias consecutivas (12 por nocouts) pero no pudo repetirlo. La victoria del venezolano se vio respaldada por las tarjetas, que mostraron la decisión unánime de los jueces y le dieron la victoria a Parra por un 98,5 a 94 , 98 a 94,5 y 97,5 a 95,5.



El combate enfrentó a dos pugilistas que se caracterizan por el contraataque, por lo que Maidana intentó cederle la iniciativa a su contrincante, que lo aprovechó y comenzó a crecer, hasta que en el quinto round le provocó un corte en la ceja al argentino.

Parra dominó el enfrentamiento hasta el campanazo final, y su victoria no dejo duda alguna para los asistentes del evento, entre los que estaban Alfio "el Coco" Basile y Andrés Calamaro.



La derrota marcó un paso en falso para "TNT", que con la victoria hubiera podido proyectarse en el plano internacional, y ahora deberá barajar y dar de nuevo luego de una caída inesperada.