La esquina del choque de Alan Franco, llena de vidrios y de restos de autos destrozados

El vehículo del futbolista de Independiente, Alan Franco, impactó contra otro en el que viajaba una mujer embarazada de siete meses que se dirigía junto a su pareja rumbo a una guardia médica.

El accidente se produjo a las 2.42 en la intersección de las calles Ayolas y Hernán Cortés y quedó registrado por una cámara de seguridad que comprueba que el automóvil del futbolista ingresó al cruce a una velocidad imprudente.

Vecinos que presenciaron el hecho denunciaron el accionar de los policías que intervinieron: "La policía cuando llegó le dio un abrazo y un beso a Alan Franco. Y le dijeron: 'Quedate tranquilo que esto lo arreglamos'. Después se lo llevaron del lugar".

El lugar quedó instransitable: vidrios rotos, botellas y restos de camionetas en una esquina que parece haber sido testigo de una “batalla campal”.

Pese a la dureza de las imágenes, la mujer, afortunadamente, no sufrió heridas graves para su embarazo y se encuentra “en observación”.

En las próximas horas podría concretarse el pase del central del Rojo al fútbol mexicano, por lo que este episodio pudo haber sido uno de los últimos en el país en unos meses.