Mirtha Legrand, al hueso: le consultó a Juana Viale y Luciano Cáceres por rumores de romance

Mirtha Legrand siempre se mantiene filosa y no duda en preguntar sin pelos en la lengua: ante la visita a su mesa de su nieta, Juana Viale, y el actor Luciano Cáceres les consultó sobre los rumores de romance que circulan en el mundo del espectáculo.

La Chiqui fue directa y le dijo al actor. “Se habló mucho que ustedes tenían un romance. Qué hay de cierto en eso porque mi nieta no me cuenta nada. Mis nietos no me cuentan”, disparó la conductora.

“Tuvimos una... En realidad, tenemos una amistad que viene de Estocolmo (la ficción que estrenó la TV Pública)”, fue la respuesta, sin demasiados detalles que ensayó el actor en Almorzando con Mirtha Legrand.

Your browser does not support the video element.

“Y aquí estamos todo el día juntos, ensayábamos todo el día”, interrumpió Juana para desviar la atención hacia otro tema.

"No hay nada", dijo la actriz, y bromeó: "Quién dice, este universo. Me encantaría".

Mirtha le preguntó a Cáceres: "¿Cómo no te vas a enamorar de una mujer así?" Y él le respondió que su colega es "una mujer conmovedora y un ser muy especial".

Juana protagoniza en Mar del Plata la obra El Ardor y encabeza el elenco de 40 días y 40 noches bajo la dirección justamente de Luciano Cáceres.