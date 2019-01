Video: sorpresa y temor por la aparición de un tiburón en Santa Clara del Mar

Un tiburón fue registrado cerca de la costa de Santa Clara del Mar durante el domingo por la mañana.

El video, capturado por un pescador de la zona, se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó sorpresa y terror entre los turistas que conocían la noticia.

Eduardo Francisco Cañueto, un especialista en la pesca deportiva, aseguró que se trató de un tiburón “especie bacota”.

Your browser does not support the video element.

“Se lo ve nadando tranquilo, desorientado no creo, porque en esta época hay muchos en la zona, lo raro es verlo tan cerca de la orilla“, afirmó Cañueto.

El especialista agregó: “Muchas veces los encontramos embarcados, estaba para tirarse y nadar un rato con semejante animal, es totalmente inofensivo“.

El tiburón toro o tiburón bacota (carcharias taurus) es un animal marino que puede pesar en promedio 170 kilos y medir hasta dos metros de largo.

Está presente en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Se le encuentra desde el Golfo de Maine (costa noreste de Norteamérica) hasta Argentina en el Atlántico occidental; desde la costa de Europa hasta el norte de África en el Atlántico oriental, en el mar Mediterráneo, desde Australia a Japón en el oeste del Pacífico, y en las costas de Sudáfrica.