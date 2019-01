Maru Botana, tras denuncia por 'engancharse' de la luz: "Estoy angustiada"

Maru Botana quedó en medio de la polémica luego de que la empresa Edenor denunciara que un local gastronómico que lleva su nombre estaba “enganchado” de la luz y por lo tanto no pagaba por el consumo eléctrico que realizaba.

Ante esto, Botana hizo su descargo y aseguró que el local le pertenece a Alejandro Stoessel, padre de la cantante “Tini“.

Tras unos días en silencio, la cocinera utilizó su cuenta de Instagram para grabar un video y explicar la situación.

“Les quería hablar después de todo lo que pasó. La verdad es que estoy angustiada. Me cayó una bomba el jueves. Fue horrible“, dijo, casi al borde del llanto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maru Botana (@marubotanaok) el 13 Ene, 2019 a las 3:11 PST

“Me costó un montón tomar la decisión. Trato de ocuparme de que esté bien toda la parte de la comida, lo gastronómico, la pastelería, las tortas, estoy atrás, leo los comentarios, me ocupo de todo. Pero nunca imaginé que mis franquiciados no se iban a ocupar de esto“, agregó Botana.

“Fue una mala pasada para mí, horrible para la marca y para mí. Lamentablemente mi marca tiene mi nombre, mi cara, todo. Me pegó mucho. No quería dejar de decirles que estoy tratando de solucionar todo esto, me estoy ocupando. Les pido mil disculpas. Sepan entender que no tengo nada que ver“, señaló.

“Tengo una familia, y son muy hirientes. Los entiendo pero trato de hacer lo mejor posible. No aparecí en ningún medio, nada. No tengo nada que ver. Me estoy ocupando a fondo de este tema“, cerró Botana en relación a las agresiones recibidas en las redes sociales.