Las inundaciones y las fuertes lluvias que azotan el Litoral de nuestro país no dan tregua y provocaron pérdidas incalculables en los campos.

En este caso, el ganado fue arrastrado bajo el puente que cruza el Arroyo Batel, entre las localidades correntinas de Goya y Perugorría, sobre la ruta 24.

En Corrientes, miles de familias están siendo evacuadas y asistidas con el fin de evitar más tragedias.

Para evitar más imágenes como las del video, los dueños de los campos movilizan la hacienda a campos más altos, en especial por el peligro de tormentas eléctricas.

El gobierno provincial y Defensa Civil están trabajando cerca de caminos y arroyos, en especial por la circulación y por los daños en la infraestructura que están produciendo las lluvias.