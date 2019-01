Violento asalto a Pancho Dotto: "Me apuntaron a la cabeza para robarme"

Pancho Dotto se sumó a la lista de víctimas de la inseguridad en la Argentina. El representante de modelos contó el duro episodio que le tocó vivir cuando le robaron un reloj mientras estacionaba su automóvil.

"Un hombre con casco se acercó, me apuntó a la cabeza con un arma y me dijo: 'Pancho, dame el reloj", relató y agregó: "Fue a siete cuadras de donde me robaron la otra vez. Este es el octavo reloj que me roban".

El reconocido representante de modelos venía de pasar una bello descanso en Villa La Angostura y cuando regresó se encontró con esta situación que es moneda corriente. Ocurrió en Martínez. "No se puede vivir más así", declaró.

"Estaba estacionando mientras hablaba con un amigo que estaba conmigo, y tenía la ventanilla baja. Yo soy muy precavido, pero venía de estar de vacaciones, estaba en otro mundo, y además estaba estacionando al lado de una garita de seguridad", explicó Dotto.

A Pancho le llamó la atención que el delincuente lo reconoció. "Ni fui a hacer la denuncia. Le dije que no regale el reloj porque me había salido mucha plata", contó el hombre relacionado a las pasarelas.