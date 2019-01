Inundaciones en el Litoral: "Tenemos que cambiar el chip y cuidar mucho más el ambiente"

Jorge Nuñez, Subsecretario de Emergencia y Defensa Civil de Resistencia, Chaco, habló con Radio Latina (FM 101.1) sobre las inundaciones que afectan a varias provincias de nuestro país.

“En Resistencia dejó de llover, hubo sola un poco de lluvia a la mañana y una fuerte tormenta eléctrica en la noche del domingo pero con poca agua. Pero al estar el suelo totalmente saturado por la cantidad de agua acumula, que llueva algo genera inconvenientes”, inició el funcionario.

“En la capital de Chaco no tenemos hoy agua en las casas, sí lo hemos tenido las primeras 48 horas, donde hubo un fuerte acumulado de agua. Seguimos minuto a minuto el Servicio Meteorológico, que indica que vamos a tener más días de lluvia y la mala noticia es que, en el registro de los últimos 66 años, durante el mes de enero hay un promedio de 187 mm de lluvias. El máximo histórico para un mes de enero fue el año pasado cuando llovió 465 mm, mientras que en estos días del año cayeron uno 473 mm, superando el máximo histórico en menos de la mitad del mes”, explicó Nuñez.

“El principal problema de la zona norte de nuestro país tiene que ver con las consecuencias que genera un cambio climático. Si decimos que en enero llovió más del triple en los últimos dos años, es extraño y preocupante. Este fenómeno que se está dando tiene que ver con un calentamiento de las aguas del océano Pacífico, sobre las costas del Norte de Chile y Perú. Esa masa de agua se evapora, choca con un anticiclón que se produce en Brasil y todo ese ambiente húmero provoca este tipo de contingencias en la zona norte del país”, analizó.

“Es una situación muy lamentable. En Corrientes se ve como la corriente arrastraba cientos de cabezas de ganado. Esto bordea lo catastrófico. No quiero ser apocalíptico pero esto es catastrófico. Primero tenemos que cambiar el chip y cuidar mucho más el ambiente. Más allá de la excepcional caída de agua, hay que evitar tirar residuos para que los ríos no se vean afectados”, cerró.