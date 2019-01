¿Qué le pasó a Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez?

Susana junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse disfrutan del verano en Punta del Este en su chacra "La Mary".

Junto a Joe Miranda y un grupo de amigos asistieron a la fiesta de los cien años de Fiat en el boliche Tequila, en la Barra. Mientras disfrutaban del cocktail, la hija de la conductora conversaba con el relacionista público Gerard Confalonieri y de repente, perdió el equilibrio y se desplomó sobre la arena ante la mirada de todos.

Los paparazzi atentos a los moviemientos de Mecha, capturaron el momento donde se registró la terrible caída.

¿Copas de más o falla del calzado?, nadie puede asegurar el motivo, lo cierto es que Mecha está bien y no se ha lastimado en profundidad más allá del golpe.

