Video: alerta por un caballo suelto en plena Panamericana

Momentos de tensión y extrema peligrosidad se vivieron en la Panamericana este lunes a la altura de Pilar cuando los automovilistas divisaron un caballo suelto corriendo en contramano, asustado y sin rumbo.

El animal recorrió varios kilómetros por la mano rápida entre los kilómetros 50 y 59.

Para atraparlo, debieron trabajar conjuntamente personal policial y del autopista. Los automovilistas lograron grabar al equipo y las imágenes no tardaron en difundirse.