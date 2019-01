Rescate dramático en España: nene de dos años se cayó en pozo de 110 metros

Un verdadero drama se vive en Málaga, España. Unos 100 miembros de distintos equipos de rescate intentan sacar a un nene de dos años y medio que se cayó el domingo al fondo de un pozo de prospección de agua en Málaga mientras paseaba con su familia por el campo.

El agujero es parte de un sistema de obtención de agua en una chacra privada del Cerro de la Corona, tiene 110 metros de profundidad y sólo 25 centímetros de ancho.



Siguen a toda hora desde el domingo y durante el lunes, las tareas para intentar el rescate del pequeño Yulen, de dos años.

Según el vocero de la Guardia Civil, las opciones en las que van a trabajar son seguir extrayendo la tierra pero con un sistema más especializado, para lo que se utilizarán vehículos; hacer un segundo pozo paralelo, para lo que antes hay que entubar el primero "para protegerlo"; y probar a hacer una excavación a cielo abierto desde el lateral de la montaña.





Las tres nuevas opciones comenzarán a ponerse en práctica "conforme vayan llegando los medios".





El vocero, además, reconoció que es "muy difícil" trabajar en un espacio tan pequeño y que no se sabe "a qué altura está el niño", detallando que a 73 metros, que es a la profundidad a la que se ha llegado, "una cámara térmica no tiene capacidad de trabajar porque no sabemos el tapón la profundidad que tiene" y se desconoce "lo que hay al final del pozo".