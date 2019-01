Video: conocé a Jorge Carrascal, el colombiano que ofrecieron a River y comparan con Neymar

River sigue en la búsqueda de mejorar su excelente plantel y ahora, fue ofrecido un colombiano poco conocido por los argentinos pero con buenos antecedentes y mucho talento.

Caída la negociación con Luis Díaz, una de las figuras del Junior colombiano, Gallardo necesita un reemplazante para Gonzalo “Pity” Martínez, quien llevó sus “locuras” al Atlanta United de la MLS.

Se trata de Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de 20 años y a quien comparan con Neymar.

El talentoso joven debutó en Millonarios a los 16 y rápidamente dio el el salto a Europa al ser comprado por el Sevilla.

Luego, fue cedido al Karpaty de Ucrania, equipo que en el 2018 hizo efectiva la opción de compra por dos millones de euros. Allí, disputó 40 partidos e hizo 6 goles.

Se espera que Gallardo y Francescoli analicen su llegada, para que los riverplatenses puedan disfrutar del “Neymar colombiano”.