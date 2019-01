Mar del Plata: preocupación por las plantas de Eskabe y Zanella

La situación de las plantas de Eskebe y Zanella en Mar del Plata es crítica y desde el gremio UOM de la ciudad balnearia alertaron por la situación de cientos de trabajadores que podrían quedarse en la calle.

Zanella firmó un acuerdo el gremio metalúrgico, descomprimió un panorama difícil y logró el compromiso de la empresa de no despedir a personal y darle continuidad a la reducción horaria.

“La empresa proponía pagar solo el 50% del sueldo y no firmaba la `paz social´, es decir, que no se comprometía a no despedir empleados. Finalmente logramos revertir esto y se logró que pagaran el 55% del sueldo bruto –en el 2018 pagaban un 62,5%- y el compromiso a que no haya despidos hasta 31 de marzo. Lo más importante era mantener las 40 fuentes de trabajo y se logró”, sostuvo José Luis Rocha, secretario general de UOM local, en diálogo con 0223.

Por su parte, el caso de Eskabe es diferente y es la planta que genera mayor preocupación.

La compañía no pagó los $2500 del bono de fin de año y por tal motivo, este jueves habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

“Luego de la audiencia tendremos un panorama más claro de cómo sigue la situación en esta empresa. Ahora la mayoría de los casi 190 empleados están de vacaciones o se las toman en estos días. Así que la preocupación es a la vuelta de las vacaciones. Hubo muy pocos retiros voluntarios y la gente quiere trabajar. Pero lo cierto es que la situación económica de Eskabe - como de Zanella- no se revirtió. De igual manera, somos optimistas en que vamos a salir de este momento de crisis”, concluyó Rocha.