Video viral: afirman que apareció fantasma de Mercedes Sosa durante un show

Durante el espectáculo del humorista Fernando Ramírez, espectadores aseguran que apareció "una imagen" de la gran artista argentina cuando el cómico se disponía a hacer su imitación de "La Negra".

El hecho sobre natural, pero al mismo tiempo emotivo, sucedió en LVISA, la sala del restaurant del casino de Villa Carlos Paz.

Según contó el imitador en una entrevista al programa en Su Atención Por Favor, de Radio Metro FM, antes de la función estaba muy mal de la voz, al punto tal que hasta último minuto estuvo en riesgo la función.

“Igualmente decidí hacerla, aunque a decir verdad durante toda la función mi voz estuvo a menos del 50%”, contó el humorista.

Durante el espectáculo imita a varios famosos de la farándula local e internacional, como Lanata, Montaner, Arjona, Cacho Castaña, Luis Miguel, Andrea Bocelli, Luis Juez y La Mole Moli, pero el mismo cierra con un personaje entrañable: Mercedes Sosa.

“Cuando estuve a punto de comenzar la imitación, sentía tan mal mi voz que le pedí a mis padres que ya no están que me ayudaran, y a La Negra por favor esta noche cante ella porque no sabía si iba a poder hacerlo. Y entonces, cuando comencé a cantar, mi voz cambió. Lo cuento y me emociono, porque jamás en mi vida había cantado tan bien. No quiero decir que estuve poseído por Mercedes Sosa, pero algo pasó”, confesó.

Pero además de la experiencia mística que el imitador experimentó sobre el escenario, al mismo tiempo otro fenómeno paranormal sucedió en la sala: cuando estaba a punto de comenzar la imitación de La Negra, en el cielorraso del teatro se comenzó a formar una figura espectral en la que muchos vieron materializarse el rostro de Mercedes Sosa.

“Uno de los hechos que más me hizo emocionar y confirmar de alguna manera el fenómeno es que Fabián Matos, el hijo de la cantante, me dijo que vio el rostro de su madre en la imagen espectral”, cerró Ramírez.