Crimen de Agustina: las últimas imágenes con vida de la joven de 17 años

Se difundieron las últimas imágenes con vida de Agustina Imvinkelried, la joven de 17 años que fue asesinada en Esperanza, Santa Fe.

Se trata del video de las cámaras de seguridad del boliche Teos Disco, que muestran varios minutos de la joven tras salir del lugar.

Según informó la fiscal a cargo de la causa, María Laura Urquiza, el caso está caratulado como femicidio y se trata de la séptima víctima de femicidio en lo que va del año. En los primeros quince días de 2019, murió una mujer cada 48 horas por violencia de género.

En el video se la ve mirando su celular a las 5.54 de la madrugada acercándose a un puesto a comprar comida. Se ve a algunos jóvenes en el puesto pero se retiran antes que Agustina.

Luego de comprar comida, se ve como Agustina sale caminando a las 6:05 en dirección a la ruta con el teléfono en mano y la comida.

El video permite ver cuando la joven camina hasta la esquina de la calle 9 de Julio, todavía sola.