Tras otra subasta del Banco Central, el dólar opera estable a $37,90

El dólar abrió estable y cotizaba esta mañana a $36,10 para la compra y $37,90 para la venta en las pizarras del Banco Nación.



Ayer, el Banco Central compró otros u$s 50 millones y provocó un alza en el dólar, luego de tres bajas consecutivas, aunque esta mejora no acortó significativamente la distancia que separa a la cotización mayorista del límite inferior de la zona de no intervención.

En el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) avanzó sólo 10 centavos a $ 37 luego de la participación de la autoridad monetaria en el Siopel. El precio promedio de compra de la subasta se ubicó en $ 37,13 y el máximo, en $ 37,14.

Pese a este alza, la divisa continúa por debajo de la banda de no intervención, hoy en $37,45 y $ 48,47.