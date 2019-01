Brutal femicidio en Santa Fe: asesinó a su esposa a martillazos

Otro femicidio conmueve a Santa Fe. A pocas horas del terrible crimen de Agustina Imvinkelried en la localidad de Esperanza, una mujer fue asesinada a martillazos por su pareja en Gálvez.



Danisa Canale, de 38 años, murió en un hospital de la capital provincial al que había sido trasladada por la gravedad de las heridas que le produjo su pareja.



El sospechoso, Jorge Trossero (50) fue detenido por efectivos de la fuerza policial de esa provincia. La pareja estaba casada hace siete años y no tenía hijos.

Fue el presunto autor del femicidio quien llamó al servicio de emergencias cerca de las 17 para que atendieran a su esposa, en su vivienda de la calle Liniers al 900 de Gálvez.

La Policía Científica trabaja en el lugar bajo las órdenes del fiscal Jorge Nessier.