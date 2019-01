El Banco Central compró US$ 50 millones y el dólar subió 14 centavos a $38,20

El Banco Central intervino este martes por cuarta jornada consecutiva en el mercado de cambios, al subastar para la compra 50 millones de dólares, tras lo cual el billete estadounidense experimentó una mejora sobre el final del día y terminó subiendo 14 centavos, a 38,20 pesos por unidad para la venta en promedio.





En sintonía, en el segmento mayorista, el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), la divisa norteamericana aumentó 10 centavos y finalizó la jornada en $ 37,10, después de tocar los $37,30. De todos modos, el dólar se mantiene por debajo del piso de la banda de libre flotación.





Con la subasta de este martes, la autoridad monetaria incorporó US$ 160 millones al stock de reservas. El jueves de la semana pasada compró US$ 20 millones; el viernes, US$ 40 millones; este lunes, US$ 50 millones y hoy otros 50 millones de dólares.





Asimismo, el Banco Central licitó 211.631 millones de pesos en Letras de Liquidez (Leliq) a siete días a una tasa de interés promedio que retrocedió 19 puntos básicos y cerró en 57,610 por ciento.