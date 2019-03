No te pierdas las fechas y horarios de los encuentros más importantes del fútbol nacional e internacional. Y seguilo MINUTO A MINUTO POR DIARIO 26.

La jornada deportiva sigue su curso en un nuevo fin de semana donde no faltan duelos imperdibles de las ligas más importantes del mundo y en nuestro país.

La Premier League, La Liga Santander, Serie A y la Superliga entran en momentos de definición donde cualquier paso en falso puede costar caro para aquellos equipos que sueñan con dar la vuelta o cumplir con distintos objetivos como clasificar a competencias internacionales.



Para no perder ningún partido y planificar tu fin de semana, repasá los partidos más importantes: fecha, hora y TV. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto por DIARIO 26.

VIERNES 15/3



La Liga

17:00 Real Sociedad vs. Levante (en VIVO por Diario 26)

Superliga

19:00 Gimnasia vs. Newell's (canal 1017 de TeleCentro, en VIVO por Diario 26)

SÁBADO 16/3

La Liga

12:15 Real Madrid vs. Celta de Vigo (canal 4.000 de TeleCentro,VIVO por Diario 26)





Superliga

13:15 Vélez vs. Atlético Tucumán (canal 1018 de TeleCentro, VIVO por Diario 26)

15:30 Unión vs. Lanús (en VIVO por Diario 26)

17:45 San Martín San Juan vs. Argentinos Juniors (en VIVO por Diario 26)

20:00 Racing vs. Belgrano (canal 1018 de TeleCentro, en VIVO por Diario 26)

DOMINGO 17/3

Premier League

11:15 Fulham vs. Liverpool (en VIVO por Diario 26)



13:30 Everton vs. Chelsea (en VIVO por Diario 26)

Serie A

8:30 Genoa vs. Juventus (en VIVO por Diario 26)



16:30 Milan vs. Inter (en VIVO por Diario 26)

La Liga

16:45 Real Betis vs. Barcelona (en VIVO por Diario 26)

Superliga

11:00 Patronato vs. Defensa y Justicia (canal 1017 de TeleCentro, en VIVO por Diario 26)



17:45 River vs. Independiente (canal 1018 de TeleCentro, en VIVO por Diario 26)



20:00 San Martín de Tucumán vs. Boca (canal 1017 de TeleCentro, en VIVO por Diario 26)

LUNES 18/3

Superliga

19:00 Banfield vs. Godoy Cruz (canal 1017 de TeleCentro, en VIVO por Diario 26)



21:10 Huracán vs. Estudiantes (en VIVO por Diario 26)