Los "Chalecos Amarillos" cumplen su marcha número 18 contra de las políticas del presidente francés Emmanuel Macron.

Las calles de París y otras ciudades están repletas de manifestantes que protagonizaron incidentes con la Policía y aseguran que hay más de 30 detenidos.

Montaron barricadas en las calles, tiraron piedras, hubo destrozos, vehículos incendiados y la policía lanzó gases lacrimógenos y usó camiones hidrantes contra los manifestantes. En redes sociales denunciaron que hubo saqueos en las tiendas de la zona céntrica de Paris.

Según las cifras del ministerio del interior galo, la semana pasada marcharon 28.000 personas en todo el país, es decir 10 veces menos que en el pico de las protestas en noviembre, cuando eran 282.000.

Presentada como un "ultimátum" a Macron, esta nueva movilización se produce tras una serie de debates en Francia con los que el gobierno esperaba canalizar la ira de los manifestantes y hacer emerger propuestas concretas.

Para evitar los disturbios y la violencia que opacaron varias manifestaciones y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, las fuerzas del orden pusieron en marcha un importante dispositivo policial.

Unos 5.000 agentes y seis vehículos blindados de la gendarmería están desplegados en la capital, donde hay también previstas otras manifestaciones como la llamada "Marcha del siglo" por el clima.

Fotos: Reuters