En la mañana de hoy y tras una reunión previa en su oficina del Palacio Municipal, el Intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta recibió al diputado Máximo Kirchner. Junto a ellos estaba la Jefa de Gabinete y Vicepresidenta del PJ Provincial, Marisa Fassi.

Luego de la reunión se dirigieron a el Club Juventud donde se desarrolló el acto central.

El acto comenzó con la previa de un video donde se mostraba al matrimonio Kirchner junto al hashtag #CañuelasUnido, y que contenía frases que luego fueron utilizadas en el discurso de la Jefa de Gabinete, pero dentro de las más resonantes, se escuchaba la voz en off de Cristina Kirchner diciendo “Hoy aquí empieza todo”.

Antes de comenzar a hablar, Máximo dejó que la militancia entonara "vamos a volver" y luego comenzó agradeciendo el recibimiento.

El diputado dijo que para tener “unidad” había que tener un modelo económico diferente y además dijo que se tenía que terminar con la grieta de la Argentina pesificada y la Argentina dolarizada.

"No puede ser que el presidente de la nación dolarice las tarifas a todo su pueblo y pesifique y devalúe el poder adquisitivo de sus trabajadores. Una economía dolarizada para los que más tienen y una economía pesificada para los que menos tienen", desarrolló Kirchner para remarcar que hoy existe "la Argentina del dólar y la Argentina del peso. La Argentina del dólar con las petroleras, las mineras, las cerealeras, las compañías energéticas y del otro lado una industria desahuciada con sus trabajadores, o las maestras y todos los que la pelean para llegar a fin de mes. Esa es la grieta que se tiene que terminar en Argentina".

"Nunca más tenemos que confundir al pequeño y mediano productor de la argentina con los grandes terratenientes de las cerealeras. Hoy vemos como tratan a los productores de cerdo o como tratan a los tambos y los funden”, expresó.



“Hay que aguantar un par de meses” les dijo el Diputado a los presentes de cara a las elecciones de octubre y agregó: "Les pido de corazón que la piba o pibe esté pensando en dejar la universidad o la escuela, que el comerciante que esté pensando en cerrar, que el productor que esté pensando en tirar la toalla no lo haga, porque llega el 27 de octubre y se van".



“El 27 de octubre volvemos a poner a nuestra patria en el camino de la producción y del trabajo”, finalizó su discurso.