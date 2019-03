Para un ciudadano de GBA, ir en auto a Capital es mucho más caro con los aumentos de los últimos meses. Ir desde el Conurbano al Centro porteño puede costar hasta $765 por día, entre peajes, combustible y cochera.

A los aumentos de un 33% en promedio en los peajes de los accesos Norte y Oeste, se les sumaron subas de casi un 35% en las tarifas de las autopistas porteñas 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia. La última en sumarse fue la autopista Ezeiza-Cañuelas y la Riccheri, con aumentos que rondan el 45%.

Combustible: desde hace dos semanas, el litro del gasoil más económico en las estaciones de servicio YPF de Capital cuesta $36,17, y el de mayor calidad, $42,33. La nafta súper vale $38,67 y la premium (Infinia), $44,62.



Según datos de Trenes Argentinos Operaciones, entre 2017 y 2018 aumentó casi un 10% la cantidad de pasajeros de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur y San Martín. Esto representa casi 31 millones de usuarios más en un año.

Colectivos: de 2016 a 2018 se sumaron 100.000 pasajeros que conectan GBA con Capital con este medio de transporte. Un 2%, de acuerdo a los números relevados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).



La cantidad de autos que ingresan desde el GBA se mantiene estable desde hace años. Según datos de AUSA, la empresa que administra las autopistas porteñas, en febrero entraron a Capital 3,7 millones de autos, cifra idéntica a la del mismo mes de 2017 y 100.000 (3%) por debajo de febrero del año pasado.

Ir y volver al Microcentro en hora pico desde Moreno cuesta $766: peajes manuales de $65 del Acceso Oeste, $246 del gasoil más económico (a $36,17 el litro) y los $220 que sale en promedio la estadía en el garaje. Si se combina tren y subte, en cambio, ir y volver vale la módica suma de $70.

Por ejemplo para un ciudadano desde Tristán Suárez hasta el Centro de la Ciudad el costo del viaje es de $750: $260 de gasoil, $220 de cochera y $270 de peajes en hora pico, entre los de la autopista 25 de Mayo, y los de la Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.



Aunque no deban pagar peajes en el GBA, vecinos de Zona Sur atravesados por la avenida Yrigoyen conectar en auto no les conviene. Ir y volver desde Adrogué hasta el Centro porteño en coche cuesta $400 Y en tren Roca y subte C sale $41,60.

Lo que más subió fueron los valores por usar las autopistas del Área Metropolitana. Aumentos de los accesos Norte y Oeste comenzaron a regir el primer sábado de 2019 y representaron entre $15 y $20 por peaje en el caso de Panamericana.