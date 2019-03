Nicolás Vázquez compartió una foto en Instagram que levantó suspiros y generó halagos.

En un parate de una sesión de fotos, el actor mostró sus abdominales y un envidiable cuerpo.

"Ayer, mientras me cambiaba para hacer unas fotos (que saldrán pronto) alguien me capturó HABLANDO, COMO SIEMPRE. 🤦🏻‍♂️😆", dice la leyenda de la foto que ya cuenta con casi 60 mil me gustas y cientos de comentarios sobre su figura.

Nico se encuentra protagonizando uno de los éxitos de la temporada del teatro porteño "Una semana nada más" junto a Benjamín Rojas y Flor Vigna. En el medio del éxito se hizo un lugar para fotos y una postal que derritió a más de una.