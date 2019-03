Tras el anuncio hecho la semana pasada por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de Mauricio Macri sobre el próximo desembolso de u$s 10.800 millones del FMI destinados en su mayoría a cancelar pasivos en pesos con tenedores privados y otros organismos del sector público, la consultora Ecolatina dijo en un informe que las divisas son abundantes pero "poco efectivas para frenar una corrida cambiaria" en un año electoral y complicado para la economía argentina.

Tras conocerse los detalles del anunció que hizo el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne; Ecolatina remarcó que otra vez se dio prioridad la visión del órgano crediticio sobre la libre flotación por encima de un esquema más discrecional de intervención.

“Considerando que la situación argentina 2019 posee incertidumbre por factores extra-económicos, el poder disuasorio sobre el mercado cambiario tenderá a diluirse: a lo largo del año habrá más oferta de dólares (gracias a la venta de divisas excedentes del FMI y la liquidación de agro-dólares), pero en los días presión cambiaria el poder de fuego sigue siendo acotado”, advierte el informe de Ecolatina.

Con este marco, en el mismo informe se señaló que antes de las elecciones las carteras de activos suelen dolarizarse. Y remarcó también que “si bien las autoridades económicas han sumado herramientas para tratar de sostener la calma cambiaria, aún persisten puntos débiles”.

En el mismo sentido, el informe de Ecolatina asegura que por la salida de la cosecha gruesa, el sector agropecuario dispondrá cerca de u$s 25.000 millones para liquidar de acuerdo a las estimaciones oficiales.

Y que además, resultado de la dura política monetaria que viene llevando a cabo el Banco Central, la plaza se halla “seca” de liquidez y el rendimiento de las colocaciones en pesos arroja un resultado positivo (acotado) en términos reales.

Sin embargo, se afirma que las liquidaciones del sector agropecuario “ya no tienen una obligación de plazos, por lo que la venta de divisas se puede disociar del momento de las exportaciones”. En este sentido, estimó que parte de los dólares de la cosecha podrían demorarse en la búsqueda por obtener un tipo de cambio más rentable.

“Asimismo, si bien los desembolsos del Fondo que se transformarán a moneda local son abultados (u$s 9.600 millones), el monto diario es acotado (sólo u$s 60 millones)”, recalcó Ecolatina.

Para Ecolatina, si las presiones se intensifican y el tipo de cambio se encuentra dentro de la Zona de No Intervención (ZNI), “es probable que los agro-dólares no se liquiden y que los u$s 60 millones diarios del Tesoro no eviten una depreciación del peso”.

En dicho escenario, consideró que el Banco Central subiría más la tasa de interés y vender dólar futuro (si no superó el tope establecido en el acuerdo con el FMI) pero agregó que no podrá intervenir en forma directa (vendiendo hasta u$s 150 millones diarios) hasta que el tipo de cambio no supere la ZNI.

Vale mencionar que tras el primer acuerdo con el Fondo, el Tesoro Nacional licitó alrededor de u$s 100 millones diarios entre mediados de junio y mediados de agosto de 2018, y el tipo de cambio igualmente trepó casi 20% en dicha etapa.

Sobre si alcanzarán las nuevas medidas para frenar a las presiones sobre el dólar sostuvo que al momento el mercado pareciera haber tomado de manera positiva el anuncio –el tipo de cambio profundizó su baja el último viernes y el dólar cerró a $ 41,13.

Por último, afirmó que “aunque la tasa de interés puede disipar algunas tensiones, no luce como una herramienta efectiva para episodios de dolarización pre-electoral”.

Más aún, producto del alza de los últimos días, que no pareciera estar en vías de revertirse, llegará a los comicios en niveles elevados. Por lo tanto, sus ajustes deberán ser muy importantes (y nocivos para el proceso productivo) en pos de tener algún tipo de efectividad.

Cabe recordar que por el acuerdo stand by reformulado en septiembre del año pasado y tras haber cumplido la meta fiscal de 2018, el FMI le girará en las próximas semanas más de u$s 10.000 millones al Tesoro Nacional.