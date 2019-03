Los dos iraníes que entraron a Argentina con identidades falsas de ciudadanos israelíes tenían cuatro pasaportes irregulares. Dos de estos fueron utilizados para salir de España en un vuelo de Air Europa y los otros para ingresar al país.

Esto demuestra que su accionar para entrar de manera irregular fue más complicado de lo esperado y podría haber necesitado de cierta estructura especial para lograr su objetivo. Es decir, conseguir pasaportes falsos no es ni fácil ni económico.

Sajjad Samiel Naseran, de 27 años, y Mashoreh Sabzali, de 30, entraron por Ezeiza el 12 de marzo y en los pasaportes figuraban como Netanel Toledano y Rivka Toledano. Como dato curioso, vale recordar que en los años 90' hubo un agregado en la embajada de Israel en el país con el mismo apellido.

Los iraníes fueron detenidos durante la madrugada del sábado pasado en un hotel de la zona del Abasto en Lavalle al 3.000 luego de haberse librado una orden del juez federal Luis Rodríguez y tras un operativo llevado adelante por la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal y encabezado por el jefe de la fuerza, Néstor Roncaglia.

Ambos están detenidos y este lunes van a ser indagados por el juez Rodríguez y el fiscal Carlos Di Lello.

La investigación no es simple, ya que no hablan español, y habrá que conseguir un traductor de farsi. Hasta ahora los sospechosos no tienen abogado y se descuenta que recurrirán a un defensor oficial.

Cuando fueron arrestados ambos dijeron que eran ciudadanos iraníes que habían escapado de su país a través de Turquía y que luego fueron a Grecia donde habrían sido expulsados como ilegales aunque en el medio lograron llegara a España. Allí habrían obtenido los pasaportes adulterados.

Esa historia es la que ahora busca corroborar la Justicia y el Gobierno que no descarta deportarlos. Fuentes oficiales aseguraron que hasta ahora no pudieron constatar que sean en verdad ciudadanos iraníes aunque uno de los dos sospechosos mostró desde su teléfono celular una supuesta fotocopia de su verdadero pasaporte. Los tratados de cooperación de información con Irán son casi nulos.