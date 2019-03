Juan Martín del Potro confirmó que no competirá en el próximo Masters 1000 de Miami, donde defendía semifinales.



El argentino continúa con problemas en su rodilla derecha y seguirá alejado del circuito, con incógnitas renovadas camino a la gira de polvo de ladrillo.



A pesar de estar inscripto en el torneo que se jugará en el Hard Rock Stadium, el tandilense, número 5 del mundo, desistió de participar ya que todavía no se recuperó completamente de una fractura en la rótula de su pierna derecha.

Del Potro se lesionó la rodilla derecha, a fines del 2018, en el Masters 1000 de Shanghai, mientras disputaba un encuentro de octavos de final con el croata Borna Coric.

Lamentablemente no podré jugar el @miamiopen este año por mi lesión de rodilla. Espero verlos el año próximo 🤗



Unfortunately I won’t be able to play in Miami this year. Looking forward to coming back in 2020!