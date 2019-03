Ulises Jaitt brindó un móvil a "De 10 a 12" por CANAL 26 en donde explicó las novedades del caso en el cual se investiga la muerte de su hermana, Natacha. A la espera de resultados de pericias, su hermano no descarta un homicidio.

"Hoy va a realizarse una extracción de los órganos para ver si tiene veneno, en estos días estarán los resultados toxicológicos", comenzó.

Al respecto de Velaztiqui Duarte, manifestó: "La víctima es Natacha, el está procesado por falso testimonio y todo lo que digano no me interesa. Nunca lo traté, no sé quien es y ella jamás me habló de él".

Sobre los posibles resultados de hoy: "No descarto que hoy salga en la pericia si tiene veneno porque mi teoría es la del homicidio y siempre me apoyé en argumentos sólidos, hay tres personas que escaparon del lugar y tardaron en llamar".

En otro momento de la nota contó lo que sucede con la tablet de su hermana: "Están intentando abrir la tablet y llevarlo a mi casa para a través de darle internet, ver si se puede abrir. Alguien hackeó la contraseña de su tablet porque me dieron la misma contraseña y no entra".

Al finalizar contó una anécdota que le da fuerza a la teoría del hackeo: "Antes de irme a Brasil con su hija, Antonella usa la contraseña y puede abrir. No puede ser que ahora no pueda entrar y en la cuenta de Natacha empezaron a seguir a otras cuentas, alguien las está manipulando"