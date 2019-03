Este lunes se llevó a cabo el acto en conmemoración por el atentado terrorista contra la embajada de Israel en Buenos Aires. El hecho arrojó la lamentable cifra de 29 muertos y más de 200 heridos y aún se sigue reclamando justicia para dar con los responsables.

El cantante Alejandro Lerner fue uno de los presentes en el acto llevado a cabo en el barrio porteño de Recoleta. Habló con los medios y pidió encontrar a los responsables del ataque.

"Esto nos pasó a todos, no les pasó únicamente a los que estaban acá (en la embajada de Israel)", dijo Lerner.

Luego, tras ser consultado sobre la posibilidad de encontrar a los verdaderos culpables del atentado, a 27 años de heberse concretado, dijo: "Yo creo que hay un montón de información, que se ha ido recolectando a través de

estas décadas, hay que tomar una decisión".

Esto "va a tener de determinarlo la Justicia, yo simplemente digo esto como ciudadano", manifestó el músico.

Con este marco, también manifestó su apoyo y acompañamiento a quienes sufrieron en carne propia esta tragedia: "Acompaño a los familiares de las víctimas, como también acompaño a los familiares de los caídos en Malvinas", afirmó Lerner.

"Tenemos que lograr que lograr una conciencia nacional, de que esto no es un pedacito que explotó, esto nos explotó a todos", aseguró.

Lerner también contó sobre aquel fatídico día del atentado y recordó que "era imposible no enterarse, fue una cto que tuvo alcance mundial".

Sobre la necesidad de esclarecer el atentado, sostuvo que "ya he venido mucho tiempo conmemorando, yo no quiero conmemorar sólamente, yo quiero que un día me digan éstos fueron los responsables".

Finalmente, manifestó que "estas heridas no cierran, a estas heridas se las lleva puestas", y agregó: "Estas heridas se cierran cuando hay una voluntad de esclarecer y encontrar cuáles han sido los culpables".