Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, que es un trastorno genético provocado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en lugar de los dos habituales, por lo cual se denomina también trisomía del par 21.

Este síndrome se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible.

Su nombre se debe a John Langdon Down, el primero en describir esta alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. En julio de 1958 un joven investigador llamado Jérôme Lejeune descubrió que el síndrome es una alteración en el mencionado par de cromosomas.

En 2018, un grupo de 50 madres de niños con síndrome de Down crearon un emotivo video de Carpool Karaoke (Karaoke en el coche) para generar conciencia a nivel mundial sobre los niños que tienen un cromosoma adicional. Las mujeres son parte del grupo de Facebook Designer Genes y todas dieron a luz hijos con síndrome de Down entre 2013 y 2014.

Your browser does not support the video element.

El video que hicieron como parte de la campaña de concientización mundial mostraba una forma simple del lenguaje de señas británico diseñado para ayudar a personas que pueden escuchar pero tienen dificultades de aprendizaje o para personas que, junto con el habla, necesitan usar signos para comunicarse.

Las mamás de los niños Down usaron la canción "A Thousand Years" (Mil años) de la cantante estadounidense Christina Perri, a quien contactaron personalmente para poder utilizar su canción. Lo hicieron a través de su esposo, Paul Costabile, en la red social Twitter. Poco después, Perri y su marido respondieron a las madres apoyando sin condiciones la idea de la campaña.

El mensaje sensible y emotivo del video que hicieron, sigue tan válido y vigente para una jornada, en 2019, destinada a la concientización de todos, sin excepción.