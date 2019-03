Los movimientos sociales profundizarán un plan de lucha mañana miércoles con ollas populares, cortes de los accesos a la ciudad de Buenos Aires y unos 36 piquetes en rutas de todo el país.



Eduardo Belliboni, integrante del Polo Obrero, brindó información en CANAL 26 detallada sobre los motivos de la movilización que se realizará hoy en Capital Federal. Ante la creciente crisis, “estamos planteando que se abran los programas sociales”, destacó. Es por ello que cortarán todos los accesos del puente Pueyrredón.

Por otro lado, manifestó que en el resto del país se pronostican medidas de fuerza. “En 20 provincias hay cortes y movilizaciones, relacionada a suspensiones y despidos”.

“Vamos a estar saliendo con un reclamo central, tenemos pocas aspiraciones en el trabajo genuino de esta crisis”. Belliboni afirmó que los porcentajes (de desempleo)

están llegando a los niveles históricos más trágicos de la Argentina, como fue el 2001”.

“Estamos reclamando que se abran los programas sociales, que atiendan las emergencias sociales”. El representante del Polo Obrero advirtió que “lamentablemente, los comedores son más y más concurridos”. Por otro lado, criticó al Gobierno diciendo que hubo meses en los que “no se ha entregado alimentos a los comedores populares, detectando problemas de presupuesto y problemas de edificaciones”.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

“Me sorprende que no hayan por lo menos advertido que tenía que tener preparado al Estado para responder a estas necesidades” ante la anunciada crisis económica,

recalcó Belliboni. Además, informó que no existen canales de diálogo con funcionarios del Gobierno. “Nunca jamás sectores de organizaciones han sido recibidos por la ministra (Stanley)”, y agregó que “tiene una política selectiva de atención a reclamos sociales”.

La denuncia del Polo Obrero está orientada a “miles de decenas de compañeros que están discriminados, marginados por los punteros políticos en los barrios, que hacen

estragos con la ayuda social”.

“Se cerraron los programas para las personas que han sido víctimas de desocupación producto de la recesión” y agregó que la ministra Stanley es funcional a la aplicación de políticas asistenciales para organizaciones con relación directa con el Gobierno.

Desde el Polo Obrero anticiparon que cortarán los accesos a la Capital Federal y llevarán adelante acciones en la ruta 9 en el norte, la 12 y 14 en Misiones, el puente

que une Chaco y Corrientes, el puente provincial en Santiago del Estero, la ruta 8 en San Juan, la ruta 22 en Neuquén y la ruta 2 en Mar del Plata.