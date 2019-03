Cuatro hombres atacaron a una chica que había salido de un colegio en Villa Lugano, pero un policía que circulaba con su auto particular vio la situación, intervino y fue atacado a tiros por los delincuentes. Tres de ellos quedaron detenidos y el cuarto logró escapar.

El violento episodio ocurrió cerca de las 14, cuando el efectivo de la Policía de la Ciudad, que manejaba a la altura del cruce de las calles Crisóstomo Álvarez y Pola, se topó con un Peugeot 207 negro en el que viajaban cuatro hombres.

El policía respondió a la agresión con su arma reglamentaria, solicitó refuerzos, y tres de los sujetos terminaron detenidos, mientras que el cuarto se fugó a pie. Ni los efectivos policiales ni los delincuentes resultaron heridos.

Voceros policiales aseguraron que no se trató de un intento de secuestro y que no hubo lesionados pese a que los vecinos aseguraron a la prensa que hubo entre ocho y diez disparos.



Se realizaban rastrillajes en la zona en búsqueda de las armas de fuego de los asaltantes, ya que no fueron encontradas en su poder, y debido a la intervención de un policía en el hecho, los peritajes eran realizados por personal de Prefectura Naval.

La investigación quedó en manos del Juzgado de Menores N°5, a cargo del Oliver De Texano. Mientras tanto, la adolescente y su familia intentan procesar el mal momento. "Estamos shockeados, todavía impactados por lo que pasó", la madre de la adolescente atacada.