Numerosos movimientos sociales realizan hoy una jornada de ollas populares y cortes de accesos a la Capital Federal y rutas de todo el país para exigir respuestas urgentes del gobierno ante la crisis económica.



El día arrancó con un corte total de tránsito en la avenida Corrientes en su intersección con Callao, donde la Corriente Clasista y Combativa (CCC) reclamaban a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que los reciba.



Efectivos de la Policía de la Ciudad se encontraban apostados en el lugar intentando abrir un proceso de negociación con los manifestantes para que liberen al menos parcialmente la circulación vehicular.

Durante toda la mañana hubo momentos de tensión en los diferentes puntos de la protesta. El más conflictivo se sucedió cerca de las 11 cuando la Infantería avanzaba para despejar el corte en Callao y Corrientes y algunos manifestantes se resistían. Uno de ellos golpeó a un agente y el cordón policial respondió tirando gas pimienta.



También había manifestaciones en el Puente Pueyrredón, que une a la Capital con el partido bonaerense de Avellaneda, donde hay un corte total desde las 9:00; allí la Policía de la Ciudad también monta un fuerte operativo de seguridad.

Asimismo, hay manifestaciones a partir de las 9:00 en la Autopista La Plata - Buenos Aires en el acceso a la capital bonaerense; en la Ruta Nacional 3 y General Paz, en el partido de La Matanza; y en el cruce de Panamericana y ruta 197.



"Mientras el gobierno de Mauricio Macri se jacta de haber bajado la inflación y la pobreza, y el ministro Nicolás Dujovne dice que los salarios superarán el indice inflacionario, la realidad que se vive en los barrios populares es completamente diferente", se quejó la CCC en un comunicado.



Y añadió que "cada vez son más los chicos, y familias completas, que se acercan a los comedores de los barrios populares, para pedir comida porque ya han perdido la seguridad alimentaria y están padeciendo hambre.

Todos los cortes del miércoles

Concentración con movilización MTD, MRP, FAR, CCC, CTEP, Barrios de pie, FOL, FPDS y CTA.

A las 7, concentración en la intersección de av. Corrientes y av. Callao.

A las 9, concentración en las inmediaciones del Puente Pueyrredón y en la bajada de la AU. La Plata -Buenos Aires.

ATE, a las 11, Concentración en la intersección de av. Paseo Colón y av. Belgrano.

Concentración en la intersección de av. Entre Ríos y San Juan.

Concentración en la intersección de Ramón Carrillo y av. Suárez.

Concentración en la intersección de av. Corrientes y av. Callao.

Concentración del Polo Obrero a las 12 en accesos a la Ciudad

Puente Pueyrredón.

Autopista Ricchieri.

Autopista La Plata.

Puente Saavedra.

Cortes por evento cultural: cumbre de Cooperación Sur-Sur, hasta el 22 de marzo a las 20

Corte parcial en av. Figueroa Alcorta/av. Del Libertador y av. Callao.

Corte total de la colectora en av. Libertador entre av. Callao y Rodríguez Peña.

Corte total en av. Callao entre Quiroga y av. Del Libertador.

Corte total de la bajada de la AU. Illia.

Corte total en Esmeralda entre av. Santa Fe y Juncal.

Corte total en Arenales entre Suipacha y Maipú.

Corte total en Basavilbaso entre Arenales y Juncal.

Líneas de colectivos

Se anularán las paradas de las líneas de colectivo 17-61-62-67-92-93-110-124-130 ubicadas en la dársena.

Líneas de colectivo 62-67-92-93-130 ubicadas en av. Del Libertador entre av. Callao y Rodríguez Peña.

Líneas de colectivo 67-130 ubicadas en av. Figueroa Alcorta entre Julio Víctor González y Juan Bibiloni.

Líneas de colectivo 92-93 ubicadas en la intersección de av. Pueyrredón y av. Alvear.

Desvío de colectivos: se anula la dársena y las líneas de colectivos continúan por av. Figueroa Alcorta.

La estación de subte Facultad de Derecho perteneciente a la línea H permanecerá cerrada.

La estación N°1 Ecobici "Facultad de Derecho" permanecerá cerrada.