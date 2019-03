La industria automotriz se encuentra en crisis, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) confirmó que hay 140 trabajadores afectados por un nuevo plan de suspensiones en la automotriz Fiat; mientras que Volkswagen, que suspende a 300 operarios, en su planta de General Pacheco.

Leonardo Almada, secretario de prensa de Smata, expresó preocupación por el nuevo régimen de suspensión de actividades. “Hay uno o dos días de suspensiones. Estamos esperando para ver cómo seguimos con el proyecto", dijo.

“Desde hace varios días lo vengo diciendo: nos preocupa mucho la situación, no sólo en Fiat-Iveco, por su parte, sigue igual. No deja de ser preocupante ni se sale de lo que veníamos advirtiendo", expresó.

“La situación es triste y lamentable porque no vemos que haya algo a futuro, el 95% de los trabajadores de SMATA están afectados con suspensiones. No se mueve la rueda, no se puede hablar de que es una marca, son todas las marcas afectadas", manifestó.

En declaraciones con Luis Novaresio en Radio la Red, dijo: “Tenemos que negociar con las empresas todo lo que se pueda para mantener las fuentes de trabajo. El problema de las suspensiones es que los trabajadores no saben lo que va a pasar la semana que viene" y en el caso de Volkswagen Pacheco, expresó que "las suspensiones van a llegar hasta fin de año”.

Según los números presentados por la asociación que agrupa a los concesionarios (Acara), la venta de autos 0km se desplomó un 42,8% en febrero frente a igual mes de 2018 y acumula una caída del 47,5% en el primer bimestre del año, afectada por la suba de precios, la caída del poder adquisitivo y las altas tasas de interés que encarecen el financiamiento.

En tanto, la producción de las terminales locales cayó en febrero un 16,4% y registra una baja interanual del 22,1% en los dos primeros meses de 2019, según datos de la asociación de fabricantes (Adefa). En el primer bimestre de este año se fabricaron 47.465 unidades, frente a las 60.943 que se llevaban producidas en igual período de 2018.