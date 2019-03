Claudio Bonadio, juez federal, procesó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa que investiga la importación con supuesto sobreprecio de buques con gas licuado. En la causa también se imputa al exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, y al exfuncionario de esa cartera, el Roberto Baratta.

TN reveló las conversaciones de Baratta con un consejero, en las que menciona las presuntas presiones al perito David Cohen, para que se caiga la causa. De hecho, el kirchnerismo dijo que el peritaje era trucho.

El kirchnerismo dijo que el peritaje era trucho, lo que permitió que Baratta quedara en libertad, hasta que fue detenido nuevamente pero por la causa de los cuadernos.

La causa del GNL se inició a través de una denuncia radicada en los tribunales federales de Comodoro Py en 2014 por los entonces diputados nacionales del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich.

Audio 1

​Baratta: “No hay ninguna denuncia por ese tema particular. No se si leíste la nota, que dice que va a haber novedades en dos meses o menos, según los tiempos de la Justicia”.

Consejero: “No, no hay nada”.

Baratta: “Sabes que yo no lo veo al juez”.

Consejero: “Yo si, en algo lo está avalando, en algo lo avala, pero además es raro, o sea, porque es como que la imagen está ahí, flotando. Lo veo nervioso, como manteniendo algo. Te digo sin filtro, es como si el chabón hubiese metido la pata”.

Baratta: “Ya la metió”.

Consejero: “Pero que se le puede dar vuelta en contra el tema. Tiene miedo de cerrar esto. ¿Viste cuando intentás mantener una mentira y hacés cag…s? Bueno, eso llevalo al plano judicial”.

Baratta: “Bueno, entonces me quedo tranquilo”.

Consejero: “Quedate re tranquilo, esto pone más nervioso al juez que a vos, créeme. Es como que para vos terminó, pero para el juez no, porque hay un chanchullo que si se da vuelta, cagaste”.

Baratta: ¿Un chanchullo de él?

Consejero: “Si, no te sirve una renuncia eh”.

Baratta: “O sea, como que salte que el perito anterior actuó presionado por él, algo así”.

Consejero: “Mandado por él más que presionado. Tiene miedo porque el perito tiene pruebas. Tiene un cajoncito como diciendo ‘yo lo vuelco y en todo caso vas vos, parame la pelota porque vas vos'”.

Baratta: “Pero nosotros al perito ya lo dejamos de presionar, ¿por qué se genera este ruido nuevo? Pero bueno, me quedo tranqui”.

Consejero: “Sí, súper tranqui. Acá es un juego, jugás para un lado o para el otro, pero acá quedate tranqui”.

Baratta: “¿Seguís viendo el mismo panorama para mí?”.

Consejero: “Si, si, si, dentro de poco y es positivo”.

Audio 2

Baratta: “Esta causa se tiene que caer por pedorra”.

Consejero: “Exactamente”.

Baratta: “Pero bueno… ¿viste la notita que me sacó Infobae?”.

Consejero: “No, ahora la veo”.

Baratta: “No, de nuevo, el boludo este vuelve a repetir lo mío de enriquecimiento ilícito, que siguen pidiendo información, que llegó información pero por suerte no dicen que no hay nada porque aparte yo tengo lo declarado y no más que eso digamos, ¿no?”.

Consejero: “¿Y dónde cayó la causa por enriquecimiento ilícito?“.

Baratta: “En lo de Torres“.

Consejero: “Ah, no sabía eso”.

Baratta: “El año pasado, boludo, cuando la mina de Oscar (Centeno) dijo la boludes esa”.

Consejero: “¿Querés que hable con Sergio?”.

Baratta: “No, no, no, no. Aparte no va a encontrar nada porque no tengo nada más que lo declarado, un departamento y un auto, nada más. Mi cuenta está en el Banco Nación, además”.