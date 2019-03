La novena película de Quentin Tarantino llamada "Once upon a time in Hollywood", llega este año y ya podemos ver las primeras imágenes de lo que vamos a vivir.

Con un elenco de lujo como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino, entre otros, la película recuerda lo que fue Hollywood en los años 60 y 70, centrada en los asesinatos de la Familia Manson.

El 26 de julio será el estreno mundial y en diario26.com te dejamos el posteo de Twitter de Leo DiCaprio con el trailer para que lo puedas ver.