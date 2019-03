Marianela Navarro, delegada de Frente de Organizaciones de Lucha, dialogó con CANAL 26 en medio de los cortes y protestas contra el Gobierno en reclamo por despidos y que autoridades reciban a delegados.

"Es una protesta nacional a lo largo de todo el país, estamos pidiendo que el Gobierno nacional abra el diálogo con las organizaciones sociales porque el Gobierno desoye la grave crisis social que se vive en barrios popualres. Estaremos hasta las 17 a la espera de una respuesta de la ministra Stanley".

"No podemos permitir que millones de trabajadores estén excluidos del mercado laboral y otros tantos millones cobren por debajo de la canasta de indigencia", manifestó.

"El primer punto del reclamo tiene que ver con el trabajo, no hay futuro en la Argentina sin una política de empleo. La discusión principal es la emergencia alimentaria, venimos sosteniendo a pulmón esto y hacemos responsable al Gobierno", sentenció en medio de la tensión.