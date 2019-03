Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia se dieron a conocer a principios de año los Feriados Nacionales Inamovibles que rigen por la Ley N°27339. Y si estás planificando tu próximo descanso, aquí en DIARIO26.COM te contamos cuáles son los que se vienen para que vayan anotando en tu agenda.

Los días feriados inamovibles próximos son el domingo 24 de marzo, el martes 2 de abril y el viernes 19 de abril.

El día 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, denominación que se adoptó en el año 2001, con el que se designa en Argentina la conmemoración del aniversario del golpe cívico-militar del año 1976, y donde se recuerda al terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y a los 30.000 detenidos desaparecidos.

Por su parte, el martes 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Creado por la ley 25.370 de noviembre de 2000, desde junio de 2006 es un feriado nacional inamovible. La elección de esta fecha se debe a que el 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el objetivo de recuperar ese territorio, arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833.

Mientras que el viernes 19 de abril corresponde este año a la fiesta religiosa de Viernes Santo. Cabe destacar que el jueves 18 no es feriado sino Día No Laborable y que no se cumplen funciones en los lugares estatales. Y con respecto al domingo 21 de abril, Celebración de las Pascuas, hay que recordar que no es feriado.