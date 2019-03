Una violenta explosión en una planta química en el este de China causó la muerte de al menos seis personas e hirió gravemente a una treintena este jueves, destrozando además las ventanas de los inmuebles circundantes.



La deflagración se produjo a las 14H48 locales (06H48 GMT) en la fábrica de la empresa Tianjiayi Chemical, ubicada en la ciudad de Yancheng, en la provincia de Jiangsu (este), por razones que se están investigando, según indicaron las autoridades en la red social Weibo.



Casi en el mismo momento en que se produjo la explosión, el centro nacional sismológico chino registró un temblor de magnitud 2,2 en la ciudad de Lianyungang, cercana a Yancheng, y que se halla a unos 260 km al norte de Shanghái.



En imágenes difundidas por CCTV se pueden ver en los inmuebles cercanos ventanas destrozadas por la fuerza de la explosión. Una imagen aérea desvela una amplia superficie de destrucción en la zona industrial, donde aún seguían activos algunos focos de incendios.



- Humo tóxico -.



Un periodista de CCTV indicó que había humo tóxico procedente del lugar donde se produjo la explosión.



Al menos seis personas perecieron en el accidente y 30 más resultaron gravemente heridas, según las autoridades locales.



Otras personas que se hallaban en el vecindario sufrieron heridas leves, indicaron fuentes municipales en Weibo.



"Las operaciones de rescate siguen su curso. Las causas del accidente están siendo investigadas" añadieron esas fuentes.



Los heridos por la explosión han sido hospitalizados, informaron las autoridades locales.



En la red Weibo, el ayuntamiento informó del envío de "los servicios de seguridad, bomberos y personal médico para las operaciones de rescate".



"Los habitantes del sector se organizaron espontáneamente para trasladar a los heridos al hospital", precisó.



Según la agencia de noticias Xinhua, que cita a autoridades locales, la explosión se produjo tras un incendio en la fábrica de fertilizantes, ubicada en un parque industrial químico.

- Accidentes frecuentes -.





Las deflagraciones accidentales en China son frecuentes, en especial en el sector industrial.



En noviembre pasado, una fuga de gas en una fábrica química provocó una explosión que causó 23 muertos en Zhangjiakou (norte), una de las sedes de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022, ubicada a unos 200 km al noroeste de la capital china.



En julio, otra explosión en una fábrica química dejó 19 muertos y 12 heridos en la provincia de Sichuan (suroeste). Según las autoridades, la empresa había iniciado obras sin pasar por las necesarias pruebas de seguridad.



En 2016, una deflagración en la canalización de una central eléctrica provocó la muerte de al menos 21 personas en el centro del país.



Uno de los accidentes industriales más graves se produjo en 2015 en Tianjin, en el norte del país: una gigantesca explosión en un depósito de productos químicos dejó al menos 165 muertos en esta ciudad portuaria ubicada a unos 120 km de Pekín.



Este sitio industrial almacenaba unas 700 toneladas de cianuro de sodio, muy tóxico, en medio de miles de toneladas de otros peligrosos compuestos químicos.