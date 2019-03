(Foto: NA)

El mediocampista Ignacio "Nacho" Fernández se sumó a la polémica y consideró que Boca debe pensar más en los éxitos propios que en las desgracias ajenas.



Luego de que Julio Buffarini y Ramón Ábila hicieran referencia a que era peor irse al descenso que perder una final de Copa Libertadores, "Nacho" salió al cruce a pesar de no ser un futbolista que suele hacer declaraciones fuertes.



"La final contra Boca fue un hecho histórico y se va a seguir hablando por mucho tiempo. Ellos no deberían preocuparse por las desgracias ajenas y preocuparse por sus logros. A mí me gusta festejar triunfos propios", dijo a FM 94.7.



Sobre la rotura de ligamentos cruzados de Juan Fernando Quintero, fue claro: "Es un jugador muy importante, pero nos ocurrieron muchas cosas y siempre nos repusimos, de esta también vamos a salir".



Por último, hizo referencia a la plancha de Nicolás Figal, de Independiente, minutos antes que termine el 3 a 0 que le dio la victoria a River.



"Lo de Figal habrá sido un momento de calentura. No lo justifico porque me podría haber lesionado feo. Si me agarra con el pie apoyado, podría haberme provocado una lesión grave. Me hubiera gustado que me pida disculpas. No fue a la pelota y simplemente me golpeó", expresó.