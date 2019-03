Intendentes bonaerenses del PJ encabezados por el titular del partido en el distrito, Fernando Gray, presentarán este lunes ante la Justicia una acción de amparo contra los aumentos en las tarifas de los servicios de electricidad, a las que consideran "irrazonables" e "injustas".

Así lo anunciaron este mediodía, en el marco de una conferencia de prensa en la que Gray hizo referencia a la "desproporción" y a "la falta de racionalidad en el cobro de tarifas", y puso el acento en la "angustiante" situación que viven tanto familias, como instituciones y empresas.

En un móvil a CANAL 26, el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, manifestó su preocupación por las fuertes subas y las dificultades de los bonaerenses para pagar. Volvió a ratificar el reclamo de intendentes y presentaron un nuevo recurso de amparo junto a defensores del consumidor.

Osvaldo Bassano de Servicio al Consumidor, expresó su preocupación: "Los consumidores no tenemos defensa, solo los intendentes han salido a protegernos para poder hacerle frente a estas situaciones. Pero en la mayoría de los casos no tenemos defensa".



"Venimos además a ratificar el apoyo y el compromiso de seguir adelante con estos temas", aseveró el intendente de Esteban Echeverría y titular del PJ a nivel provincial, quien anunció la decisión junto un grupo de jefes comunales y de representantes de entidades de defensa del consumidor, de recurrir a la Justicia para "frentar los tarifazos".

Los intendentes peronistas que participaron del anuncio de hoy y que, a la vez, firmaron la presentación colectiva que el lunes será llevada a la Justicia, fueron Osvaldo Caffaro (Zárate), Aníbal Regueiro (Presidente Perón), Hernán Izurieta (Punta Indio) y Santiago Maggiotti (Navarro).

La conferencia de prensa se desarrolló en las instalaciones de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (Findel), ubicada en la calle Bolívar al 400, del barrio porteño de San Telmo.

Allí estuvieron presentes, además, el senador provincial Darío Díaz Pérez y el titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Julio Pereyra.

En tanto, quienes se suman a la presentación serán el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), representado por su director, Mariano Lovelli; y la Asociación para la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), por su titular, Osvaldo Bassano.



Lovelli, también se manifestó contra el tarifazo: "En el día de hoy hicimos la presentación pública para cuestionar las tarifas eléctricas, no son justas para los usuarios. El lunes estaremos accionando frente a esto".

"Nos azota el desempleo y la falta de trabajo, se cierran comercios, industrias, pymes, y esto desgraciadamente se ve potenciado por tarifas que realmente son injustas para nuestros vecinos, para los bonaerenses", aseveró Gray al fundamentar el amparo.

Además, anunció que esta acción judicial colectiva seguirá sumando la firma de más legisladores e intendentes bonaerenses, con el fin de que "tome mayor potencia, mayor impronta, y se pueda hacer valer la voz de los más desprotegidos de la provincia de Buenos Aires".

En ese marco, remarcó que existe "una insensibilidad social muy importante" y, también, "una falta de respuesta de los organismos que tienen que actuar en la materia", entre los que señaló puntualmente al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que -según dijo- "no se constituyen en el territorio" para atender las demandas de los usuarios.

"Estamos muy preocupados por esta desproporción y esta falta de razonabilidad en el cobro de tarifas que hay en nuestra provincia, que particularmente está azotando al interior de la provincia de Buenos Aires", resaltó el intendente de Esteban Echeverría y referente del peronismo en el distrito.

Por su parte, en el marco de la conferencia de prensa, el representante del Cepis dijo que, con el actual cuadro tarifario, "los usuarios deben compensar a las empresas por las ganancias que no tuvieron" y habló de la "irrazonabilidad" que representan para los usuarios residenciales.

En tanto, el titular de ADDUC juzgó que los aumentos tarifarios representan "un traspaso a los usuarios de las pérdidas de las empresas" y, con ese argumento remarcó que, de esa forma, los ciudadanos deben "mantener a vagos que nos están afanando".