Sergio Massa sostuvo en declaraciones al programa “Café con Pepe” emitido por CNN Radio Argentina que “estamos en un momento de enorme incertidumbre política, económica y social: nos levantamos y no sabemos cuál será la tasa de interés, el precio del dólar o la boleta de luz. Esto tiene que ver con la falta de rumbo del Gobierno, un gobierno que invita a remar sin llorar, pero en un bote que se está hundiendo y no tiene remos. El capitán soltó el timón”.



Consultado sobre los dichos del Presidente, Massa respondió que “lo único que tiene para decir es que está caliente, no sabemos si con los ministros o con la oposición, mientas la sociedad argentina está harta. Vos imaginate si el Presidente está caliente, que viaja en helicóptero, que vive en la quinta de Olivos, que tiene una fortuna personal importante, qué le pasa al vecino de Moreno que no llega a fin de mes, que no puede pagar la luz, que tiene que pedir un crédito”.

“Hay una gran falta de liderazgo que nos llevó a esta incertidumbre y parece que los problemas más serios no se quieren discutir” y ejemplificó: “El dato de desempleo se viene advirtiendo hace tiempo. En 2018 fueron 200.000 los empleos perdidos, y desgraciadamente esto crece a niveles preocupantes”.

El líder del Frente Renovador también explicó que “estamos frente a un gobierno que fracasó porque miró más a las empresas que a los trabajadores, que se preocupó más por pedir deuda que por generar ahorro real a partir de exportar trabajo argentino”.



Sobre los tarifazos, sostuvo: “Con la política tarifaria del Gobierno los grandes ganadores de la era Macri son autopistas, eléctricas y empresas de gas, casualmente muchas en manos de amigos del Presidente, mientras que los grandes perdedores fueron los 30 millones de argentinos que enfrentan con incertidumbre todos los meses esas boletas de servicios”.

Acerca de la consolidación de una alternativa política, Massa indicó: “Tenemos la responsabilidad de poner mucha cabeza para mostrarle a los argentinos cómo salir de este agujero y desesperanza, para que los argentinos dejen de sentir que su esfuerzo no vale”. Asimismo, contó que “el 2 de abril vamos a presentar 10 compromisos por Argentina invitando a todos los sectores políticos a suscribir en temas como empleo, trabajo, educación, producción, exportaciones, economías regionales, reforma tributaria, seguridad, lucha contra narcotráfico, medio ambiente”.

Para concluir, Sergio Massa manifestó: “Por primera vez aparece nítidamente que en la Argentina hay alternativa. La discusión de quién, es una discusión para el segundo término. El primer gran objetivo tiene que ser para qué queremos liderar una nueva mayoría, con colaboración, esfuerzo compartido, respeto y pluralidad como parte del ADN de esta construcción. Esto nos va a permitir crecer lo suficiente para decirles a los argentinos que, frente al fracaso de este gobierno, nos den la oportunidad de convocar el 10 de diciembre a un acuerdo con 10 políticas de Estado”.