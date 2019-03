Lionel Messi fue desafectado de la Selección Argentina y no jugará el martes ante Marruecos. El crack del Barcelona, que venía con una molestia en la zona del pubis, no terminó bien el partido ante Venezuela y el martes no jugará. Algo similar le ocurrió al Pity Martínez: el exjugador de River sufrió una "lesión muscular de bíceps femoral izquierdo" y tampoco será de la partida.

El seleccionado argentino de fútbol perdió el viernes 3-1 ante Venezuela, en un partido amistoso disputado en Madrid que significó el regreso de Lionel Messi al equipo albiceleste.

#ParteMédico

- Gonzalo Martínez: lesión muscular de biceps femoral izquierdo.

- Lionel Messi: reagudización de dolor pubiano bilateral.

Ambos jugadores serán baja para el próximo partido de @Argentina. pic.twitter.com/2ol62BK3aY — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 22, 2019

El delantero del Barcelona, que no había vuelto a jugar en la selección de su país luego del Mundial disputado en Rusia a mediados del año pasado, tuvo buenas intervenciones, aunque no pudo ayudar al renovado equipo argentino a lograr un mejor resultado.

El capitán de la Selección se despide de la concentración de la Argentina y estará disponible para su técnico en Barcelona, Ernesto Valverde, una vez supere el dolor.