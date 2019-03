El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian estimó hoy que la inflación de marzo "va a estar por debajo del 4 por ciento", mientras advirtió que la devaluación impactará en los precios.



Luego de que el dólar finalizara la semana por encima de los 43 pesos en algunas entidades financieras, el economista puntualizó que "cuando se devalúa, pasa a los precios". "La economía argentina está muy dolarizada", alertó en diálogo con Radio Mitre.



Además, estimó que la inflación de marzo "va a estar por debajo del 4 por ciento" y aclaró que tendrá "la tónica del primer trimestre".



Criticó, en tanto, que en la Argentina no hay "un programa de reactivación o estabilidad", mientras insistió: "Es un año electoral ya jugado con un programa que lo único que quiere es evitar espiralizaciones".

"Hay que mirar para adelante para no cometer los mismos errores", destacó el ex titular del Banco Nación en una larga nota que concedió a Sábado Tempranísimo, el programa que conduce Marcelo Bonelli por Mitre.

Destacó en varias ocasiones que hay cosas que no dice "porque vengo de Valentín Alsina y tengo códigos", pero en la charla el economista abundó en definiciones filosas sobre la difícil coyuntura actual, y cuando le preguntaron "si estaba preocupado" fue explícito: "Muchas cosas que pasan por la campaña, la política es así, pero el despelote no es ahora, el despelote es el que va a encontrar el que gane el 10 de diciembre, ese es el despelote, porque este plan es incontinuable después del 10 de diciembre".

"Este plan es incontinuable, hay que recalibrar y lograr acuerdo político", aseguró. Defendió tarifazos, habló de Lavagna y de inflación: "Pobre del que crea que un apellido va a arreglar esto", sentenció.

Espera que después del 10 de diciembre "se alcancen acuerdos políticos para gobernar, porque vos podés decir quiero hacer esto y no podés, te lo frenan, te emputecen todo, sin acuerdo esto no lo arregla una persona, ningún candidato... Después en campaña por supuesto te van a decir esto o aquello, la política es así..."

"Queda mucha tarea por delante, yo estoy preocupado por el 10 de diciembre pero ahora espero que la campaña política baje los decibeles, porque está todo muy confuso, hay un cúmulo de cosas que no van más", agregó y remarcó que "tenemos que prepararnos para ver si esta vez (desde diciembre) queremos un programa de fondo, ya no importa si son 70 años 12 años, no depende la camiseta, tenemos que terminar de pasarles los problemas al otro".