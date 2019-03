Brasil y Panamá quedaron 1-1 en un partido amistoso internacional de fecha FIFA que se llevó a cabo en el estadio Do Dragao en Porto. El empate se celebra como un triunfo para los 'Canaleros' ya que es la primera vez que al menos le igualan al 'Scratch'.

El volante brasileño Lucas Paquetá fue el encargado de abrir el marcador en el duelo entre la 'Canarinha' y Panamá a los 32'. El actual jugador del AC Milan se lució con una gran definición de primera para adelantar por 1-0 a los suyos.

Los 'Canaleros' no se quedaron atrás. Y todo gracias a un gol espectacular de cabeza de Adolfo Machado a los 36'. El delantero de 34 años del The Strongest puso el 1-1 del Panamá vs Brasil gracias a una definición que dejó como estatua al portero Ederson.

En la próxima fecha FIFA, Brasil enfrentará a República Checa.