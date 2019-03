Las organizaciones que integran el movimiento "Provida" realizaron una marcha federal "Por la vida y el niño por nacer" en al menos 20 ciudades del país. Los manifestantes exigen la derogación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En la ciudad de Buenos Aires, se movilizaron desde Plaza Italia hasta la Facultad de Derecho. La “ola celeste”, que se opuso en 2018 al proyecto de la interrupción legal del embarazo en Argentina, no quieren que el Congreso vuelva a debatirlo.

Alejandro Geyer, coordinador de los movimientos, aseguró que los militantes marcharon en ciudades de casi todas las provincias y anunció que la "ola celeste" llegó incluso a Uruguay, donde los "provida" se reunirán el lunes por la tarde, cuando se conmemore el "día del niño por nacer".



Hace un año, el 25 de marzo de 2018, tuvo lugar la primera "Marcha por la vida", que reunió más de 150.000 personas, según se informó a la prensa.

El acto central se llevó adelante junto al Museo Nacional de Bellas Artes y está previsto que la convocatoria se replique en decenas de ciudades del país, incluyendo a las principales capitales provinciales.



También hubo un reclamo por las más recientes víctimas de lo que el movimiento provida considera una falsa Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y las muertes de Paz, Esperanza y Faustina en Concordia, Jujuy y Tucumán, respectivamente.





A su vez, se pidió por el esclarecimiento del asesinato de Keila Jones, "a quien en diciembre de 2015 se le suministró misoprostol en el hospital de Esquel para provocarle un aborto y murió días después desangrada", anticiparon los organizadores de la marcha en un comunicado.

Esta mañana en #LaRioja marchamos por la vida. Hoy y siempre, yo le digo #SíALaVida pic.twitter.com/VGj0I9MoRl — Inés Brizuela y Doria 💙 (@ines_byd) March 23, 2019





Los manifestantes solicitaron la derogación de los protocolos de la muerte, el respeto del derecho a la vida en el próximo debate por la reforma del Código Penal y que se generen políticas públicas que prevengan el aborto clandestino y legal.





Hubo también un llamado a promover una Educación Sexual Integral (ESI) libre de ideología de género, un mejor sistema de adopción y de cuidado de la maternidad vulnerable, y una lucha decidida contra el abuso, para que en la Argentina no haya "ni víctimas de aborto ni víctimas de violación".





Un último reclamo escuchó en la jornada con la intención de que llegue a todos los espacios políticos partidarios: "En elecciones, con aborto no te voto".





Obispos argentinos, a través de un comunicado enviado por la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia (Cevilaf), en la fiesta de San José el pasado 19 de marzo, expresaron: "Acompañamos y alentamos todas estas iniciativas, y nos sumamos a cada una de ellas".





"La marcha por la vida es esencial para nuestro país porque visibiliza la realidad de la gente que rechaza el aborto.





Argentina es provida y eso ha sido demostrado infinidad de veces", sostuvo finalmente Raúl Magnasco, presidente de +Vida, la ONG que lidera el movimiento provida en el país.