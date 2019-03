El veterano espía israelí Rafi Eitan, que encabezó la operación del Mossad en 1960 para capturar al nazi Adolf Eichmann en Buenos Aires, falleció a los 92 años.

A lo largo de los años participó en muchas operaciones secretas en nombre del sistema de inteligencia. Entre otras cosas, participó en el secuestro de Adolf Eichmann para llevarlo a juicio en Israel y en la actividad contra los científicos alemanes en Egipto. Sirvió como comandante de las ramas del Mossad en Europa.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"My wife Sara and I, together with the people of Israel, mourn the passing of Rafi Eitan.



Rafi was among the heroes of the intelligence services of the State of Israel on countless missions on behalf of the security of Israel.